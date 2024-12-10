В Покровске быть уже невыносимо: на какой шаг решили пойти власти

Из-за постоянных российских обстрелов в Покровске прекратили газоснабжение домов. Абонентам советуют перекрыть газовые краны на газовых приборах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении, которое обнародовал "ДОНЕЦКОБЛГАЗ".

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

По информации облгаза, газоснабжение в Покровск будет прекращено в четверг, 12 декабря. Причина – значительные повреждения газопровода из-за постоянных российских обстрелов. Это привело к тому, что пока невозможна ликвидация последствий этих обстрелов.

"В течение последних месяцев специалисты АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами", — говорится в сообщении.

В облгазе посоветовали потребителям перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам.Абонентам частного сектора советуют перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. На сегодняшний день нельзя утверждать, что ВСУ вышли из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское командование продумывает все варианты захвата Покровска, наступление на которые сдерживают украинские войска. Между тем, потеря Покровска может привести к тому, что фронт посыплется и россияне прорвутся в Днепропетровскую область. Такое мнение у себя в Telegram высказал украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.



