Россия давит: военные предупреждают об угрозе потери еще одной области

Российское командование продумывает все варианты захвата Покровска, наступление на которые сдерживают украинские войска. Между тем, потеря Покровска может привести к тому, что фронт посыплется и россияне прорвутся в Днепропетровскую область. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Telegram высказал украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

Наступление России. Фото из открытых источников

"Все уже смирились с тем, что п*дары зайдут в Покровск, но мало осознают, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепровской области", — отметил "Осман".

Военный объяснил, что Днепропетровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение оккупантов там будут быстрее. Также он отметил, что как только россияне зайдут в Днепропетровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ.

Бунятов уточнил, что этот пост в первую очередь для депутатов, которые не понимают где стоят оккупанты, а также для всех "ценителей переговоров".

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия продвинулись сразу возле 9 населённых пунктов: карта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рассказали, как Украина сама помогает россиянам быстро продвигаться вперед.

Ранее "Комментарии" писали – российские оккупационные войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на восточном направлении. Об этом пишет "Forbes".

СМИ отмечает, как именно россияне будут наступать в Донецкой области, зависит от того, удастся ли им отбросить украинских защитников от выступа вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.



