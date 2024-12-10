Россия давит: военные предупреждают об угрозе потери еще одной области

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское командование продумывает все варианты захвата Покровска, наступление на которые сдерживают украинские войска. Между тем, потеря Покровска может привести к тому, что фронт посыплется и россияне прорвутся в Днепропетровскую область. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Telegram высказал украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
Наступление России. Фото из открытых источников
Военный объяснил, что Днепропетровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение оккупантов там будут быстрее. Также он отметил, что как только россияне зайдут в Днепропетровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ.
Бунятов уточнил, что этот пост в первую очередь для депутатов, которые не понимают где стоят оккупанты, а также для всех "ценителей переговоров".
Читайте также на портале "Комментарии" - Россия продвинулись сразу возле 9 населённых пунктов: карта DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рассказали, как Украина сама помогает россиянам быстро продвигаться вперед.
Ранее "Комментарии" писали – российские оккупационные войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на восточном направлении. Об этом пишет "Forbes".
СМИ отмечает, как именно россияне будут наступать в Донецкой области, зависит от того, удастся ли им отбросить украинских защитников от выступа вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.
Новости