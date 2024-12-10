На Западе рассказали, как Украина сама помогает россиянам быстро продвигаться вперед

Затягивание с принятием решений и отсутствие координации приводит к тому, что Украина опаздывает с завершением строительства нескольких важных линий обороны, которые могли бы остановить стремительное продвижение России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Наступление России. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, российские захватчики добились ошеломляюще быстрых успехов в Донецкой области, и линия фронта в некоторых местах проходит всего в 15 км от границы с Днепропетровской областью.

В публикации подчеркивают, если россияне пересекут эту линию, это станет первым прорывом в новый украинский регион с 2022 года и нанесет значительный удар по военным усилиям Киева.

Журналисты отмечают, что Днепропетровская область с ноября 2023 по ноябрь 2024 года потратила 7,3 млн долларов на фортификационные сооружения. Однако два чиновника в сфере строительства заявили, что эти деньги мало что дали и что работы активизировались только два месяца назад.

"Репортер Financial Times, посетивший в прошлом месяце близлежащие к Донецку районы Днепропетровской области, увидел несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько позиций, которые еще строятся или заброшены, не достроены", — говорится в статье.

Один из военных, чья строительная компания занималась строительством укреплений для армии до того, как он и его подчиненные были мобилизованы, сказал, что оборонительные рубежи не являются приоритетными.

Авторы публикации отмечают, что еще одной проблемой есть нехватка рабочих рук для строительства оборонительных рубежей.

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