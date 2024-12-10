На Западе рассказали, когда наступит кульминация наступательной операции россиян

Российские оккупационные войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на восточном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Наступление России. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, как именно россияне будут наступать в Донецкой области, зависит от того, удастся ли им отбросить украинских защитников от выступа вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.

По информации Forbes, там собрано до девяти российских полков и бригад с максимальной численностью до 18 000 солдат. При этом россияне продолжают использовать механизированные и пешие пехотные атаки. Это дает им медленное продвижение в восточную и центральную часть Курахово и к югу от Курахово. При этом худшим сценарием для Украины является "прорезание" российскими войсками выступа между двумя селами на севере, тогда силы ВСУ на востоке будут отрезаны.

В публикации говорится, что в случае, если украинские силы отступят, то российские войска "выпрямят" линию фронта с юга на север от Великой Новоселки до Покровска. Таким образом россияне уменьшат угрозу своим флангам в период, когда они попытаются взять в осаду Покровск.

Однако, если ВСУ удержат свои позиции, то россияне могут решить рискнуть флангами и все равно атаковать Покровск. В издании считают, что то, как скоро может начаться осада, зависит от многих факторов. На это может повлиять как зимняя погода, так и то, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может прекратить оказывать помощь Украине и лишить украинские войска критически важного вооружения.

В Forbes считают, что ближайшие недели должны определить, как ВС РФ атакуют Покровск. Но из общей ситуации становится понятно, что атаковать они точно будут.

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