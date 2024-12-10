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Кто сегодня контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление

В ОТУВ "Луганск" раскрыли детали о боях в Торецке

сегодня, 13:02
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Кравцев Сергей

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. На сегодняшний день нельзя утверждать, что ВСУ вышли из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Кто сегодня контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Спикер назвала ситуацию на фронте настолько сложной, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", — рассказала Анастасия Бобовникова.

Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.

Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.

"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", — отметила Бобовникова.

Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия давит: военные предупреждают об угрозе потери еще одной области.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на восточном направлении. Об этом пишет "Forbes".

СМИ отмечает, как именно россияне будут наступать в Донецкой области, зависит от того, удастся ли им отбросить украинских защитников от выступа вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.




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