Кто сегодня контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. На сегодняшний день нельзя утверждать, что ВСУ вышли из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Спикер назвала ситуацию на фронте настолько сложной, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", — рассказала Анастасия Бобовникова.

Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.

Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.

"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", — отметила Бобовникова.

Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на восточном направлении. Об этом пишет "Forbes".

СМИ отмечает, как именно россияне будут наступать в Донецкой области, зависит от того, удастся ли им отбросить украинских защитников от выступа вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.



