В Пентагоне рассказали с чем столкнется Украина, если Конгресс не выделит финансирование

Чем дольше будет откладываться решение вопроса с выделением финансирования для Украины, тем острее будет становиться вопрос не только с поставками США нового вооружения, как ключевого союзника Киева в войне, но и с ремонтом того, что предоставили ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Патрик Райдер. Фото из открытых источников

"Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее", – заявил представитель Пентагона.

Чиновник также напомнил, что без финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов, а это мешает "удовлетворять самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО".

Райдер заверил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль концентрирует внимание на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и объектам оборонной промышленности в Украине, попытках истощить ПВО ВСУ. Захватчики, в частности, пытаются увеличить количество жертв среди мирных жителей для деморализации. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.



