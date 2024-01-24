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В Пентагоне рассказали с чем столкнется Украина, если Конгресс не выделит финансирование

В Пентагоне подчеркивают, без денег не смогут помочь Украине с ремонтом предоставленного ранее вооружения

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей
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Чем дольше будет откладываться решение вопроса с выделением финансирования для Украины, тем острее будет становиться вопрос не только с поставками США нового вооружения, как ключевого союзника Киева в войне, но и с ремонтом того, что предоставили ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

В Пентагоне рассказали с чем столкнется Украина, если Конгресс не выделит финансирование

Патрик Райдер. Фото из открытых источников

"Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее", – заявил представитель Пентагона.

Чиновник также напомнил, что без финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов, а это мешает "удовлетворять самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО".

Райдер заверил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

Читайте также на портале "Комментарии" — дальше без помощи от США: в Минобороны Украины ответили, действительно ли этот сценарий обсуждался на недавней встрече в формате "Рамштайн".

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль концентрирует внимание на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и объектам оборонной промышленности в Украине, попытках истощить ПВО ВСУ. Захватчики, в частности, пытаются увеличить количество жертв среди мирных жителей для деморализации. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.




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