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Дальше без помощи от США: в Минобороны ответили, действительно ли этот сценарий обсуждался на Рамштайне

Минобороны Украины о "Рамштайне-18": сценария прекращения помощи от США нет

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей
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На повестке дня заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") нет сценария прекращения помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк на брифинге по итогам 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". 

Дальше без помощи от США: в Минобороны ответили, действительно ли этот сценарий обсуждался на Рамштайне

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

В частности, чиновник ответил на вопрос, рассматривали ли на заседании методы военной помощи, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Украины.

"На повестке дня нет такой опции, что Соединенные Штаты каким-то образом прекратят поддержку. Обсуждались, вместо того, способы, чтобы в любой ситуации эту поддержку держать на высоком уровне", – подчеркнул Павлюк.

При этом, по его словам, очень важно, что не только США, но и другие партнеры говорят о важности и четком намерении увеличивать производство оружия и боеприпасов, а также выводить производство в 2024-м году на полную мощность. 

Он добавил, что несколько государств говорили о "больших пакетах финансовой помощи и о намерениях увеличивать эти пакеты". Павлюк также отметил, что неуместно говорить о каких-то сценариях, что Украина вообще остается без чего-то.

"Об этом не идет речь. Идет речь о максимальном увеличении пакетов помощи, чтобы они соответствовали потребностям Украины", – констатировал Илларион Павлюк.

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Также издание "Комментарии" сообщало — цели и задачи определены: что известно о первом в 2024 году "Рамштайне".




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