В Пентагоне рассказали, кого РФ перебрасывает в Курскую область

На фоне продолжающейся операции Вооруженных сил Украины на территории Курской области фиксируется передислокация российских военных формирований в этот регион. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Пэт Райдер. Фото: из открытых источников

Американский чиновник охарактеризовал количество этих российских сил, направленных в Курскую область, как небольшое.

По его словам, Минобороны США фиксируют признаки того, что РФ "перемещает небольшое количество сил в Курскую область для реагирования".

Также он добавил, что американская сторона "продолжает видеть некоторые продвижения" украинской армии в этом регионе.

Вместе с тем представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление, перемещаются ли они в Курскую область с фронта в Украине, или из других регионов на территории страны-агрессора.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.



