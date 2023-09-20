В Пентагоне предупредили, что могут прервать военную помощь Украине: подробности

Бюрократические процедуры с США могут оказать негативное значение на своевременность поставок вооружения Украине. Возможное прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может поставить на паузу передачу Украине нового и ранее обещанного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона Крис Шервуд, сообщает "CNN".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, на поставку Украине вооружения в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению численности вооружений могут повлиять увольнение персонала и приостановка работы Минобороны во время шатдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом Шервуд допускает, что шатдаун окажет влияние и на доставку оружия, предоставляемого в рамках другой программы – Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Благодря это й программе выделяются финансы на поставки ключевой техники, в том числе танков Abrams, и программы по обучению украинских военных, в частности на истребителях F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершилось 15-е заседание формата "Рамштайн". По его итогам глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах. А новый министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги встречи, выделил пять приоритетных для нас пунктов: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Он также отметил, что была создана Capabilities Coalition (Коалиция способностей), а партнеры подтвердили обязательства по поддержке Украины. Какие выводы можно сделать после Рамштайна-15? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году: Владимир Зеленский дал прямой ответ.



