В Пентагоне отреагировали на информацию о том, что поставки снарядов в Украину упали на 30%

Информация о том, что поставки необходимых Украине снарядов стандарта НАТО снизились на 30% — не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала замспикера Минобороны США Сабрина Сингх, отреагировала на статью "ABCNews" о сокращении поставок вооружения.

Снаряды. Фото: из открытых источников

"Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы", – отметила Сабрина Сингх.

По ее словам, США одновременно могут поддержать Израиль, чтобы тот защитил себя в войне с ХАМАС.

Сабрина Сингх напомнила, что Пентагон очень сильно нуждается в помощи Конгресса, потому что это единственный способ, чтобы иметь необходимые средства продолжать поддержку Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки артиллерийских снарядов в Украину с начала обострения палестино-израильского конфликта сократились на треть. С такой информацией вышел материал на "ABC News", Авторы статьи ссылались на заявление одного из украинских чиновников. В материале также говорилось, что во время своего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин обратил внимание, что способность Украины "вступить в бой с врагом", будет во многом зависеть в том числе от продолжения военной помощи США, включая своевременность поставок боеприпасов. Однако сложности с поставками вооружения находятся под дополнительным давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке, отмечают журналисты.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали прямой ответ.

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