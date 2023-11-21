Поставки снарядов в Украину сократились на треть: СМИ узнали причину

Поставки артиллерийских снарядов в Украину с начала обострения палестино-израильского конфликта сократились на треть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ABC News", со ссылкой на заявление одного из украинских чиновников.

Снаряды. Фото из открытых источников

В материале говорится, что во время своего вчерашнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин обратил внимание, что способность Украины "вступить в бой с врагом", будет во многом зависеть в том числе от продолжения военной помощи США, включая своевременность поставок боеприпасов. Однако сложности с поставками вооружения находятся под дополнительным давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке, отмечают журналисты.

В частности, еще до приезда главы Пентагоне в Киев украинский чиновник в комментарии "ABC News" заявил, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

"Они (Ред. – официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (Ред. – США), но это повлияло", — отметил украинский чиновник.

Он также сказал, что поставки этих артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% от общих поставок Украины".

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