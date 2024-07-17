В Пентагоне объяснили, почему не разрешают Украине бить по России дальнобойным оружием

Спикер Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, почему США не снимают ограничений и не позволяют Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. По словам Райдера, США не хотят видеть нежелательные последствия, эскалацию и расширение войны.



Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Патрик Райдер в интервью "Голосу Америки" объяснил, почему, несмотря на призывы Зеленского снять все ограничения на дальнобойное оружие, в частности ATACMS, США этого не делают. Спикер Пентагона указал, что США обсуждают с Украиной ее потребности в защите и возвращении территорий, а также разрешили контрогонь в приграничных зонах РФ, однако политика относительно дальних ударов остается без изменений.

"Наша политика не изменилась в части дальних ударов. Я считаю, что здесь важно понимать, что мы не хотим видеть нежелательные последствия и эскалацию, чтобы сделать этот конфликт более масштабным, который выходит за пределы Украины. И это то, о чем, я думаю, нам всем нужно подумать и воспринимать очень серьезно", – пояснил Райдер.

Спикер Пентагона назвал "здравым смыслом", когда у вас стреляют из-за границы, чтобы вы отвечали на эти удары, как это происходит во время наступления России на Харьков. Однако Райдер добавил, что необходимо учитывать и другие факторы.

"Вы должны рассмотреть эффекты второго и третьего порядка с точки зрения потенциальной эскалации, если цели внутри России будут поражены, что не обязательно окажет стратегическое влияние или может иметь нежелательные последствия с точки зрения эскалации", — подытожил Райдер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о важном решении, которое нужно принять.

Также "Комментарии" писали о том, что в США обеспокоились из-за войны в Украине.