В Пентагоне назвали город, ставший "бойней" для россиян

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что украинские военные успешно проводят зону обороны в Бахмуте. Россияне вынуждены атаковать большими силами, однако не достигают никакого прогресса, а город стал для них "бойней". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Генерал Марк Милли. Фото из открытых источников

Генерал Марк Милли выступил перед американскими чиновниками из Палаты представителей по делам вооруженных сил и рассказал о ситуации вблизи Бахмута. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов считает, что в самом украинском городе сражается около 6 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер".

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"Они сейчас ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, речь идет о 6 тыс. настоящих наемниках и, возможно, еще 20-30 тыс. новобранцев, многие из которых вышли из тюрем", — говорит Милли. что "они терпят огромные потери в районе Бахмута".

Американский генерал отметил, что благодаря эффективной работе ВСУ за последние три недели россияне не получили никакого прогресса в Бахмуте.

"Это бойня для россиян. Они получают удары в районе Бахмута", — подытожил положение российских наемников в украинском городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24, направлявшийся в сторону Бахмута.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутными войсками ВСУ, который назвал главное задание в Бахмуте. Генерал-полковник Александр Сырский во время разговора с украинскими военными сказал, что главное истощить врага и нанести ему значительные потери перед контрнаступлением ВСУ.