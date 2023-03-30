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В Пентагоне назвали город, ставший "бойней" для россиян

Американский генерал Марк Милли рассказал, что российские силы понесли значительные потери атакуя украинский город.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что украинские военные успешно проводят зону обороны в Бахмуте. Россияне вынуждены атаковать большими силами, однако не достигают никакого прогресса, а город стал для них "бойней". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В Пентагоне назвали город, ставший "бойней" для россиян

Генерал Марк Милли. Фото из открытых источников

Генерал Марк Милли выступил перед американскими чиновниками из Палаты представителей по делам вооруженных сил и рассказал о ситуации вблизи Бахмута. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов считает, что в самом украинском городе сражается около 6 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер".


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"Они сейчас ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, речь идет о 6 тыс. настоящих наемниках и, возможно, еще 20-30 тыс. новобранцев, многие из которых вышли из тюрем", — говорит Милли. что "они терпят огромные потери в районе Бахмута".

Американский генерал отметил, что благодаря эффективной работе ВСУ за последние три недели россияне не получили никакого прогресса в Бахмуте.

"Это бойня для россиян. Они получают удары в районе Бахмута", — подытожил положение российских наемников в украинском городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24, направлявшийся в сторону Бахмута.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутными войсками ВСУ, который назвал главное задание в Бахмуте. Генерал-полковник Александр Сырский во время разговора с украинскими военными сказал, что главное истощить врага и нанести ему значительные потери перед контрнаступлением ВСУ.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-30-23/index.html
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