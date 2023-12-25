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В Париже заработает еще одна коалиция в поддержку ВСУ: о чем идет речь

В Минобороны Украины раскрыли детали

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В январе 2024 года в Париже начнет работу коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с делегацией Сената Парламента Франции сообщил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В Париже заработает еще одна коалиция в поддержку ВСУ: о чем идет речь

САУ Caesar. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнул, что для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря снабжению союзниками артиллерийских систем.

В частности, уточнили м Минобороны, украинская армия заинтересована в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", — заявил Иван Гаврилюк.

Он также отметил, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. 

По словам замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%. При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ Caesar.

Читайте также на портале "Комментарии" — год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.




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