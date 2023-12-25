В Париже заработает еще одна коалиция в поддержку ВСУ: о чем идет речь

В январе 2024 года в Париже начнет работу коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с делегацией Сената Парламента Франции сообщил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

САУ Caesar. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнул, что для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря снабжению союзниками артиллерийских систем.

В частности, уточнили м Минобороны, украинская армия заинтересована в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", — заявил Иван Гаврилюк.

Он также отметил, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

По словам замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%. При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ Caesar.

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