В ОП заявили, что Украина готова к переговорам и сказали, когда покажут план победы украинцам

Президент Владимир Зеленский представил "план победы" Украины во время визита в США. Этот план предполагает несколько важных элементов, направленных на принуждение России, которые могут оказать значительное влияние на ход войны. Как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, следующим шагом после презентации плана в США станет его обсуждение на заседании "Рамштайна". Только после этого украинцы узнают больше деталей, добавил он.

Переговоры Украины и РФ

По словам Подоляка, в плане содержатся ключевые моменты, которые повлияют на ход войны. Речь идет о военных механизмах принуждения России и необходимом количестве оружия, которое Украина должна получить для победы. Кроме того, есть политические и экономические рычаги влияния. К политическому принуждению, говорит Подоляк, относится, в частности, закрепление права Украины на членство в НАТО, которое должно быть подтверждено на международном уровне.

Подоляк подчеркнул, что первый этап реализации плана Зеленский уже завершил — президент представил его в США, которые являются ключевым партнером Украины и обеспечивают основную часть военной и финансовой поддержки. Следующий этап состоит в обсуждении плана с более широким кругом партнеров во время встречи в формате "Рамштайн". В этот раз формат изменят — на встрече будут присутствовать не только министры обороны, но и руководители государств, добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк также подчеркнул, что после этих этапов можно будет принять важные политические решения, которые повлияют на ситуацию на фронте. После этого общественность, особенно в Украине, получит дополнительную информацию.

Он отметил, что Украина уже сейчас предлагает четкую логическую конструкцию процесса. Президент Зеленский активирует Формулу мира, демонстрируя готовность к переговорам, но только на условиях международного права. В то же время Россия пока остается в нынешнем состоянии, не будет добровольно соглашаться на справедливые условия. Поэтому необходимо принуждение, что и предусмотрено в плане победы.

Подоляк подчеркнул, что элементы принуждения основываются на юридических механизмах и фактическом анализе войны. Когда боевые действия переходят на территорию России, это существенно изменяет восприятие войны среди россиян, что влияет на социальные настроения внутри страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ермак намекнул на то, что украинцы не узнают все нюансы плана победы над Россией.



