В ОП сказали, на что рассчитывал Путин, уничтожив больницу «Охматдет»

После удара по больнице "Охматдет" глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия совершает геноцид и хочет убивать украинских людей и детей. При этом он убежден, что россияне пытаются запугать мир перед саммитом НАТО.

Удар по больнице "Охматдет"

"Путин считает, что удары по нашим детям должны испугать всех, заставить мир сдаться. Он показывает, что может безнаказанно убивать кого угодно. Мир не имеет права молчать. Мы должны остановить рашизм, остановить этот современный фашизм и геноцид", – заявил в Телеграмме Ермак.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин понимает только силу.

"За убийства людей, за ракеты по больным детям должна быть максимально жесткая ответственность. Только так можно сохранить наш мир", — добавил Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы ударили по больнице "Охматдет", где проходят лечение тяжелобольных детей. При этом известно, что под завалами могут находиться люди.

Есть мнение, что таким образом россияне начали свою "кровожадную подготовку" к юбилейному саммиту НАТО, который на этой неделе должен пройти в Вашингтоне, и на котором должны быть приняты решения о поддержке Украины.

При этом эксперты отмечают, что теперь все зависит от того, как на акт терроризма и геноцида отреагируют в избирательном штабе Джо Байдена. Его уже не раз критиковали за проведение политики так называемой "контролируемой эскалации", когда Украине передавали оружие "по чайной ложечке", чтобы не раздражать Россию и не усиливать войну. Эксперты считают, что если Белый дом не продемонстрирует сильную позицию и не примет жесткие решения, то тем самым пошлет сигнал РФ.



