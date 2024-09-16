В ОП раскрыли ключевой пункт "плана победы" Зеленского: без чего Украина не победит

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко высказался по поводу плана победы Украины в войне, который президент Владимир Зеленский планирует представить во время своего визита в Вашингтон. Ключевым элементом этого плана, по мнению Лещенко, является разрешение от международных партнеров на нанесение дальнобойных ударов по территории России. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Сергей Лещенко

Советник главы ОП подчеркнул, что такое разрешение, которое должен предоставить президент США Джо Байден, будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе. Лещенко заметил, что без этого разрешения реализовать "план победы" Зеленского будет невозможно. Он также напомнил, что президент Украины на конференции Ялтинской европейской стратегии дал прозрачный намек на то, что план победы Украины зависит от решения Джо Байдена. Это, по словам Лещенко, должен быть план, который откроет Украине новые возможности для ведения войны.

"А новые возможности — значит бить по аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся те ракеты, откуда взлетают те самолеты, которые затем бомбят украинскую землю, уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских", — добавил советник.

Он также подчеркнул, что пока Украина не получит разрешение на такие удары вглубь России, говорить о полной реализации плана победы Зеленского будет преждевременно. Лещенко отметил, что Вашингтон пока не дал такого разрешения, поскольку часть политиков, включая Джо Байдена, все еще помнят последствия Карибского кризиса и опасаются возможности применения Россией ядерного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет завершить войну в Украине до конца года, причем исключительно на своих условиях.



