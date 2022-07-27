В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО)

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Денис
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко посетил Волынскую область, чтобы посмотреть, как обустроена граница Украины с Беларусью. Об этом Кирилл Тимошенко сообщил в своем официальном Telegram-канале.
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Заместитель руководителя ОП рассказал, что до войны в 2022 году планировалось реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения.
"Война внесла свои коррективы в этот процесс, но здесь на Волыни этот вопрос решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы", — рассказал Тимошенко.
Кирилл Тимошенко отметил, что военные обустроили серьезные заграждения на границе.
"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", — Тимошенко.
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
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