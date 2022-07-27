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В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО)

Кирилл Тимошенко отметил, что военные обустроили серьезные заграждения на границе

сегодня, 18:02
Автор:

Денис
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко посетил Волынскую область, чтобы посмотреть, как обустроена граница Украины с Беларусью. Об этом Кирилл Тимошенко сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО)

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Заместитель руководителя ОП рассказал, что до войны в 2022 году планировалось реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения.

"Война внесла свои коррективы в этот процесс, но здесь на Волыни этот вопрос решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы", — рассказал Тимошенко. 

Кирилл Тимошенко отметил, что военные обустроили серьезные заграждения на границе. 

"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", — Тимошенко. 

В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО) - фото 2

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО) - фото 3

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

В ОП показали, как сейчас выглядит граница Украины и Беларуси (ФОТО) - фото 4

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

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Источник: https://t.me/kt20220224
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