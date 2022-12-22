В ОП объяснили, почему США не заинтересованы в быстром разгроме армии РФ

Несмотря на постоянные просьбы Украины предоставить новейшее западное оружие, США не спешат позитивно реагировать на эти призывы. Все из-за того, что применение дальнобойного оружия привело бы к быстрой капитуляции армии страны-агрессора и тогда бы Запад столкнулся с дилеммой – что делать с той территорией, которая осталась на месте России. У американской стороны нет концепции насчет того, что делать с постпутинской РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Флаги США и России. Фото: из открытых источников

Что касается поставок Украине ракет ATACMS, то Алексей Арестович отметил, что соответствующий запрос Киев озвучил уже давно, но в ответ никакой позитивной реакции нет и, скорее всего, не предвидится.

"Я не думаю, что американцы дадут (Ред. – ATACMS) до того, как они поймут, нужен ли им быстрый разгром российской армии, насколько быстрый разгром им нужен… они делают это не потому, что они злодеи, циники, сволочи и торгуют украинскими жизнями. Нет. По одной простой причине – они не знают, что делать с постпутинской Россией или построссийским миром…", — заявил Алексей Арестович.

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