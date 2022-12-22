В ОП объяснили, почему США не заинтересованы в быстром разгроме армии РФ

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Кравцев Сергей
Несмотря на постоянные просьбы Украины предоставить новейшее западное оружие, США не спешат позитивно реагировать на эти призывы. Все из-за того, что применение дальнобойного оружия привело бы к быстрой капитуляции армии страны-агрессора и тогда бы Запад столкнулся с дилеммой – что делать с той территорией, которая осталась на месте России. У американской стороны нет концепции насчет того, что делать с постпутинской РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Флаги США и России. Фото: из открытых источников
Что касается поставок Украине ракет ATACMS, то Алексей Арестович отметил, что соответствующий запрос Киев озвучил уже давно, но в ответ никакой позитивной реакции нет и, скорее всего, не предвидится.
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