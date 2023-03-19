В ОП и Генштабе прокомментировали ситуацию в Бахмуте

Эпицентром боев на фронте остается оборона Бахмута. Об этом сообщили в Генштабе. Дополнительно ситуацию вокруг города прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщают "Комментарии".

Бахмут тримає оборону

"Несмотря на человеческие потери, российская федерация продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На протяжении суток нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут", — сообщили в Генштабе.



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"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди — Украина", – написал глава Офиса президента.

Ранее стало известно о новых атаках ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, а также о том, что владелец террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал, что собирается набрать 30 тыс. новых наемников за следующие два месяца. Согласно обнародованным планам, к середине мая террористическая организация хочет привлечь около 30 тыс. наемников. По словам Пригожина, в России открылись более четырех десятков центров для записи наемников, где вербуют по 5-8 сотен человек каждый день. Кроме того, уверяют, что в отдельные дни эта цифра произрастает до 1200 человек. Ранее сообщалось о колоссальных потерях вагнеровцев в боях за Бахмут.

Тем временем в Украине уже разыскивают Путина – соответствующие объявления появились в транспорте.

На объявлениях красноречивый слоган: "Разыскивается живым, но лучше мертвым".