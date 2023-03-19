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В ОП и Генштабе прокомментировали ситуацию в Бахмуте

Оборона крепости продолжается

сегодня, 11:35
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Автор:

Константин Куликов

Эпицентром боев на фронте остается оборона Бахмута. Об этом сообщили в Генштабе. Дополнительно ситуацию вокруг города прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщают "Комментарии".

В ОП и Генштабе прокомментировали ситуацию в Бахмуте

Бахмут тримає оборону

"Несмотря на человеческие потери, российская федерация продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На протяжении суток нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут", — сообщили в Генштабе.


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"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди — Украина", – написал глава Офиса президента.

Ранее стало известно о новых атаках ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, а также о том, что владелец террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал, что собирается набрать 30 тыс. новых наемников за следующие два месяца. Согласно обнародованным планам, к середине мая террористическая организация хочет привлечь около 30 тыс. наемников. По словам Пригожина, в России открылись более четырех десятков центров для записи наемников, где вербуют по 5-8 сотен человек каждый день. Кроме того, уверяют, что в отдельные дни эта цифра произрастает до 1200 человек. Ранее сообщалось о колоссальных потерях вагнеровцев в боях за Бахмут.

Тем временем в Украине уже разыскивают Путина – соответствующие объявления появились в транспорте.

На объявлениях красноречивый слоган: "Разыскивается живым, но лучше мертвым".



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