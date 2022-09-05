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В ОП экстренно обратились к жителям оккупированных территорий

В ОП призвали жителей оккупированных территорий подготовиться к деоккупации

сегодня, 16:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Жителям временно оккупированных территорий нужно не тратить время и уже сейчас подготовиться к деоккупации Украины. В первую очередь нужно позаботиться о себе и своих родных: обустроить укрытия, запастись водой и зарядить повербанки. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП экстренно обратились к жителям оккупированных территорий

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки" – написал советник главы ОП.

Стоит отметить, что с подобными твитами Михаил Подоляк обращается к украинцам, которые находятся в оккупации не впервые. Он уже заявлял, что ВСУ начали кампанию по деоккупации украинских территорий и для того, чтобы украинские граждане не пострадали, им нужно уже сейчас внимательно следить за сообщениями украинской власти и выполнять рекомендации. Это может спасти не только здоровье, но и жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — замсекретаря Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев выскочил с очередным громким заявлением. Он обвинил США и их союзников в попытке спровоцировать распад РФ. И предупредил, что такие попытки могут привести к "концу света". Что стоит за участившимися наскоками со стороны Медведева на Запад в целом и Украину в частности? Какова вероятность распада России по завершению войны в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины прямо намекнул на освобождении Крыма: когда это может произойти.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1566758119962820608
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