Президент прямо намекнул на освобождении Крыма: когда это может произойти

В обращении вечером 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский перечислил успехи ВСУ на разных направлениях (по понятным причинам – без деталей) и подчеркнул, что Украина обязательно освободит Крым. Мол, ВСУ и разведка над этим работают. Каковы перспективы освобождения полуострова? Какие для этого должны быть созданы предусловия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Нужно правильное осмысление и выработка объективной стратегии, и тактики реинтеграции деоккупированного Крыма

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский отмечает:

"В своем обращении президент сказал, что верит в то, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Что мы освободим всю нашу землю и всех наших людей. Для меня в этой части обращения президента больше всего понравилось то, что терминология "политико-дипломатического возвращения Крыма" больше не звучит. Хочется верить, что власть наконец-то осознала никчемность такой позиции".

О перспективах деоккупации территории Крымского полуострова, по мнению Юрия Смелянского, должны говорить украинские военные.

"Что касается предусловий деоккупации, это, опять таки, сфера военных. А есть предусловия реинтеграции. Это сфера внутренней политики по отношению к деоккупированной территории, – поясняет эксперт. – Категории и термины "деоккупация", "освобождение", "возвращение", "реинтеграция" имеют разное смысловое наполнение и, соответственно, разные критерии оценки достижения результата. Дело в том, что когда речь идет о деоккупации, то это про территорию. Про достижение того факта, что на какой-то части суверенной территории не остается оккупационных войск противника. А вот реинтеграция – это уже про людей, про граждан, про их сознание, про социально-экономическую обстановку на деоккупированной территории. Я сейчас сформулирую одну, на первый взгляд парадоксальную мысль – реальная реинтеграция, путь к освобождению и возвращению территории Крымского полуострова после оккупации во время Второй мировой войны началось осенью 1987 года. Когда крымские татары и другие депортированные народы в Крыму получили возможность вернуться на свою малую Родину. Без этого этапа процесс реинтеграции, возвращения, освобождения Крыма был не полный, не законченный. Но, к сожалению, процесс возвращения не получил своего логического завершения, и мы получили новую оккупацию в 2014 году".

Сегодня, продолжает Юрий Смелянский, проблема создания предусловий реинтеграции, освобождения и возвращения территории Крымского полуострова состоит в том, что власть не выучила прошлых уроков, не желает их учить и делать правильные выводы.

Он напоминает формулировки документов Верховной Рады Украины от 2016 года:

"С целью обеспечения скорейшей деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя целесообразна выработка органами государственной власти Украины четкой и недвусмысленной позиции относительно круга таких проблем: 1) выработке государственной стратегии реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя обязательно должно предшествовать определение процедуры, по которой будет осуществляться процесс возвращения деоккупированного российской федерацией Крымского полуострова в правовое поле Украины, что означает предварительное достижение политического и общественного консенсуса в отношении ряда базовых вопросов, в частности: в какой именно форме автономии деоккупированный Крымский полуостров будет реинтегрироваться в Украину; целесообразно ли получение нового названия деоккупированной и реинтегрированной в Украину Автономной Республики Крым, а также какими будут глубина и содержание политико-правового статуса автономии; каким образом будут распределены полномочия между органами местного самоуправления и местными органами управления в Крыму, в том числе Курултаем и Меджлисом крымскотатарского народа и центральной властью, особенно с учетом нового осознания Украиной веса и роли крымскотатарского фактора на Крымском полуострове; каким образом будут минимизированы риски, чтобы не допустить повторения событий, содержательно аналогичных крымской трагедии 2014 года, а также какие внутрикрымские предохранители будут гарантированно препятствовать любому недружественному внешнему влиянию, в том числе вооруженной агрессии".

Сюда, акцентирует эксперт, следует добавить еще один пункт: "каким образом будет обеспечена социально-экономическая стабильность на деоккупированной территории Крыма".

"Всё перечисленное осталось вне внимания украинской власти, – отмечает Юрий Смелянский. – Власть продолжает рассуждать про реинтеграцию Крыма категориями строительства дорог. То есть категориями личной выгоды. У меня некоторое время назад состоялся публичный, в соцсетях, обмен мнениями с одним из членов той группы, которая занималась разработкой стратегии реинтеграции Крыма (утверждена в 2021 году). Он подтвердил, что, на их взгляд, интересов людей в процессе реинтеграции Крыма не предусматривается. С таким подходом можно прогнозировать, что настоящая реинтеграция не состоится. Мы имеем еще какое-то количество времени до наступления факта деоккупации Крыма. Это время имеет смысл потратить с пользой для правильного осмысления и выработке объективной стратегии и тактики реинтеграции деоккупированного Крыма. Только в таком случае все красивые слова про вернувшуюся свободу в Крым будут иметь смысл".

До Крыма нашим войскам пока далековато

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает так:

"Широкомасштабное вторжение РФ в Украину дало нам карт-бланш на возвращение Крыма военным путем, особо не оглядываясь на чьи-то угрозы и предупреждения. "Бавовна" над Крымом носит, по большей части психологическое значение. Она демонстрирует, что, вопреки вражеской пропаганде, Крым весьма уязвим для ударов и далеко не так хорошо защищен, как говорили в РФ".

Можно утверждать, отмечает эксперт, что на территории всей Украины, для оккупантов не осталось безопасных мест. Везде их могут достать.

"С военной точки зрения, взрывы в Новофедоровке, в районе Джанкоя пока, скорее, приближают деоккупацию Херсонской области, чем Крыма. До Крыма нашим войскам пока далековато", – констатирует Денис Попович.

Херсон – это ключ к Крыму, а даже начало освобождения Крыма – ключ к нашей победе и падению путинского режима

По мнению руководителя Центра общественно-информационных технологий "Форум", политического эксперта Валерия Дымова, перспективы освобождения полуострова сейчас намного реалистичнее и ближе, нежели до начала широкомасштабной российской агрессии и даже вскоре после этого.

"Никто из украинских властей ранее не заявлял официально, что Крым может быть деоккупирован военным путем. В том же ключе была риторика наших международных партнеров. Более того, на разных площадках – от Минской до ООНовской – даже возвращение временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей рассматривалось исключительно военно-политическим путем. А Крым вообще был "за скобками". И даже на украино-российских переговорах 29 марта 2022 года в Стамбуле украинская сторона допускала, что Крым и Донбасс могут быть убраны из гипотетического мирного соглашения на неопределенное время. Сегодня же наши американские партнеры на прямые вопросы журналистов, могут ли украинцы бить ракетами США по территории Крыма, отмечают, что тот – суверенная территория Украины. И все цели являются законными в конвенционной войне. То есть, риторика кардинально изменилась", – подчеркивает эксперт.

Что касается собственно перспектив освобождения Крыма – они, действительно, близки, считает Валерий Дымов.

"Около месяца назад инициатива в этой войне начала переходить на сторону Украины, – отмечает он. – Если раньше мы всё чаще боялись плохих новостей, то теперь, как правило, ждем хороших. Тогда как россияне – наоборот. Они, похоже, уже смирились, что на территории сакрального для них Крыма оккупанты не могут жить спокойно. И начала оттуда выезжать".

Стратегически и тактически происходящее говорит о том, что мы перехватили инициативу. И уже именно мы атакуем, а россияне – реагируют. Тогда как ранее всё было наоборот, поясняет эксперт.

"У агрессора всё острее ощущается нехватка войск. Мы видим, как не только на южном, но и на восточном направлении ВСУ выдавливают противника с ранее занятых позиций. То есть, РФ не успевает. Она латает переброской вооруженных сил с разных направлений, как тришкин кафтан, свою оборону. Что сказывается, в том числе, на укреплении нашей веры в победу и понимания россиянами неминуемого поражения. Осознают всё это и союзники Украины, которые предоставляют нам уже не оборонное, а наступательное вооружение", – акцентирует Валерий Дымов.

Важно понимать, продолжает он, что агрессия путинской России против Украины началась именно с Крыма. Он стал для Кремля, для российского обывателя, некой сакральной вещью. Такой, которую они не могут потерять.

"То есть, иголка, способная уничтожить Кощея, находится именно там. Что сказывается и на психологии, и на поведении на поле боя. Политическая власть страны-агрессора хаотично тасует военное руководство именно потому, что политические задачи у Путина превалируют над военным пониманием положения дел. Отсюда такие провалы у оккупационной армии", – уверен эксперт.

Ситуация напоминает ему так называемый "проблемный ящик", с помощью которого в Африке и Индии ловят обезьян.

"В кувшин с узким горлом или в ящик с узким отверстием, привязанные к дереву, кладут банан или апельсин. Обезьяна сует туда руку, хватает приманку, а вытащить кулак с ней не может. И отпустить не догадывается. И ее, как говорится, берут голыми руками. В нашей ситуации Крым оказался именно таким условным плодом, который схватила российская обезьяна, – подчеркивает Валерий Дымов. – Проблема в том, что у этой обезьяны есть ядерное оружие. И всё же, мы видим, что украинские войска продолжают наступление, создают огромные проблемы для правобережнего плацдарма россиян на Днепре. Понтонные переправы под огнем. Ресурсы подтягивать всё сложнее. И эта мышеловка уже захлопывается. Отступать даже с Херсона они не могут, потому что это будет политическое поражение Путина. А удержать захваченное агрессор, похоже, не в состоянии. Резюмируя: Херсон – это ключ к Крыму, а даже начало освобождения Крыма – ключ к нашей победе и падению путинского режима. В России начнут искать сперва виноватых в том, что они проигрывают (это уже происходит), а потом – виновных в том, что они вообще начали безрассудную, изначально проигрышную широкомасштабную агрессию в феврале этого года".

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