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В ООН сомневаются, ударила ли РФ по "Охматдету": что говорят

По данным ООН 8 июля "вероятно" именно российская ракета прямым попаданием попала в детскую больницу Охматдет.

сегодня, 16:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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  ООН сообщила, что, вероятно, в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО. Об этом заявила во вторник глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, ссылаясь на собственный анализ, сообщает Reuters.

В ООН сомневаются, ударила ли РФ по "Охматдету": что говорят

Обстрел Охматдета (фото из открытых источников)

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность, что детская больница пострадала от прямого попадания российской ракеты, а не получила повреждения от системы перехвата", — сказала она.

Также глава Мониторинговой миссии при ООН сообщила, что в понедельник вместе с коллегами посетила место прилета, но окончательно не смогла заключить, действительно ли это была ракета россиян. Однако она заявила, что "ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией".

В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила, что именно Россия запустила по детской больнице стратегическую крылатую ракету Х-101.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина требует от ООН во время "председателя" России там. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал массированный ракетный удар России 8 июля, в результате которого погибли десятки человек. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление РФ должно побуждать членов Совета Безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

На своей странице в соцсети X Кислица отметил, что во время "председателя" в Совете Безопасности ООН агрессор Россия, как правило, совершает самые отвратительные преступления, и обстрел 8 июля крупнейшей украинской детской больницы "Охматдет" и других медицинских учреждений Киева является лучшим тому доказательством.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/un-assessment-suggests-ukraine-childrens-hospital-hit-by-russian-missile-2024-07-09/
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