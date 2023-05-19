В ООН сделали важное заявление о поставках Украине оружия

Военная помощь от союзников не открывает путь к эскалации войны с Россией, а наоборот – дает Украине возможность противостоять враждебной агрессии. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН, пишет "Укринформ".

ООН. Фото: из открытых источников

"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", — заявил Роберт Вуд.

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Он подчеркнул, что если бы РФ действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска и прекратила вторжение.

"Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией", — добавил Роберт Вуд.

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