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В ООН сделали важное заявление о поставках Украине оружия

В США обьяснили, что поставками Украине оружия пытаются помочь предотвратить конфликт

сегодня, 07:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Военная помощь от союзников не открывает путь к эскалации войны с Россией, а наоборот – дает Украине возможность противостоять враждебной агрессии. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН, пишет "Укринформ".

В ООН сделали важное заявление о поставках Украине оружия

ООН. Фото: из открытых источников

"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", — заявил Роберт Вуд.


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Он подчеркнул, что если бы РФ действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска и прекратила вторжение.

"Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией", — добавил Роберт Вуд.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления ракетных обстрелов и атак дронами со стороны РФ (а с начала мая только Киев пережил девять таких атак, которые продолжаются по всей Украине – в ночь на 18 мая и утром противник выпустил 30 крылатых ракет), президент Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. О чём говорит усиление ракетных атак РФ против Украины? Какие удары по стране-агрессору могут нанести наша страна, ее традиционные союзники, а также, возможно, новые страны, решившиеся выступить против российского безумия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3711166-stati-v-oon-postacanna-zbroi-v-ukrainu-ne-zagostrue-konflikt-a-zapobigae-jogo-pogliblennu.html
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