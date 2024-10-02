В ООН рассказали, какие пытки россияне применяют к военнопленным украинцам

Российские военные при одобрении командования регулярно подвергают украинских военнопленных пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Согласно отчету УВКПЧ, пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

"Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к задержанному мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражение электрическим током, в том числе на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям" — говорится в отчете.

В ООН акцентируют внимание на том, что во многих из задокументированных случаев пыток или жестокого обращения участвовали работники различных государственных учреждений, что часто свидетельствует о значительном уровне координации между ними.

Кроме того, в ООН выяснили, что надзиратели в местах лишения свободы знали о таком обращении и имели возможность предотвратить их. Но сознательно не делали этого.

Отдельно указывается на публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

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