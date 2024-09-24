Это не просто война: ООН нашла новые доказательства зверств РФ над украинцами

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток россиянами против украинских гражданских лиц и военнопленных. Это осуществляется как на оккупированных украинских территориях, так и в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете на сайте ООН.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В своем последнем обновлении Совета по правам человека Комиссия отметила, что широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись "как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности".

"Дальнейшее расследование Комиссией случаев пыток свидетельствует о том, что российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль. Новые доказательства подтверждают предварительное заключение Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены", — говорится в отчете.

Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий.

"Одним из таких элементов является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины", — отметили в ООН.

Также эксперты ООН обратили внимание на еще один элемент, вытекающий из фактов и доказательств, которые удалось собрать. Все они указывают на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб страны-агрессора к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.

"Систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы", — сообщили в ООН

Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключенных о персонале тюрем в РФ, указывающих на приказы о жестоком обращении.

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