Это не просто война: ООН нашла новые доказательства зверств РФ над украинцами

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Кравцев Сергей
Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток россиянами против украинских гражданских лиц и военнопленных. Это осуществляется как на оккупированных украинских территориях, так и в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете на сайте ООН.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В своем последнем обновлении Совета по правам человека Комиссия отметила, что широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись "как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности".
Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий.
Также эксперты ООН обратили внимание на еще один элемент, вытекающий из фактов и доказательств, которые удалось собрать. Все они указывают на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб страны-агрессора к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.
Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключенных о персонале тюрем в РФ, указывающих на приказы о жестоком обращении.
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