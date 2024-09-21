Прогноз ужасает: в ООН рассказали, сколько лет может уйти на полное разминирование Украины

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро Программы развития ООН (ПРООН) Шоко Нода.

Мины. Фото: из открытых источников

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", — отметила Нода.

Помощница Генсека ООН добавила, что ПРООН в сотрудничестве с техническими партнерами и национальными органами власти изучает использование беспилотников, технических служебных собак и других инновационных технологий гуманитарного разминирования.

По словам представительницы ООН, есть и хорошие новости, ведь недавние исследования инновационных методов поиска мин, организованные ПРООН в Украине, продемонстрировали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Так, инновационные команды достигли результатов в 78% при обнаружении предметов на поверхности, около 70% — при обнаружении металлических и закопанных предметов и 62% — при обнаружении пластиковых предметов.

Нода также рассказала, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию, а ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие нового кинологического центра.

Шоко Нода подчеркнула важность привлечения собак для обследования заминированной местности. Собаки могут прочесывать до 1,5 тысячи квадратных метров территории ежедневно, что до 75 раз быстрее человека.

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