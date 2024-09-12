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Разминирование Черного моря: Украина вводит в действие пять тральщиков и три противоменных катера

Украина играет ключевую роль в разминировании Черного моря

сегодня, 14:20
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Амбарцумян Анна

В Болгарии состоялась важная конференция, посвященная вопросам противоминной безопасности в Черном море, в которой принял участие командующий Военно-Морскими Силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа. Мероприятие проходило в рамках международных учений "Си Бриз 2024" и собрало командующих флотами США, Болгарии, Турции, Франции, а также представителей НАТО и морских сил других стран, включая Эстонию, Швецию, Грецию, Италию и Японию. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Разминирование Черного моря: Украина вводит в действие пять тральщиков и три противоменных катера

Мина в Черном море. Фото из открытых источников

Основной темой конференции было обеспечение противоминной безопасности в Черном море. Вицеадмирал Неижпапа провел двусторонние встречи с ключевыми военными лидерами, в том числе с командующим Шестого флота США вицеадмиралом Томасом Иши и командующим ВМС Болгарии контрадмиралом Кириллом Михайловым. Обсуждения касались безопасности Украины и укрепления сотрудничества с партнерами в рамках коалиции по улучшению морских возможностей Украины.

Неижпапа подчеркнул, что без привлечения Украины к усилиям по обеспечению минной безопасности в Черном море эффективность будет ограничена. В ближайшем будущем Украина усилит свои противоминные возможности благодаря пяти новым противоменным кораблям и трем катерам, автономным системам и специалистам по подводному разминированию. Вицеадмирал подчеркнул, что эти усилия будут направлены на успешное проведение масштабной противоминной операции под эгидой НАТО, чтобы сделать Черное море свободным и безопасным для всех.

Напомним, 1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море для повышения безопасности судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/100064727737034/posts/pfbid0a1DrtEka3wsUs6E1CgZddXdm1K6XrGLSEBQge9Eb5ea6GEpgzmdwZauviQFuP4jal/?d=
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