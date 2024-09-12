Разминирование Черного моря: Украина вводит в действие пять тральщиков и три противоменных катера

В Болгарии состоялась важная конференция, посвященная вопросам противоминной безопасности в Черном море, в которой принял участие командующий Военно-Морскими Силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа. Мероприятие проходило в рамках международных учений "Си Бриз 2024" и собрало командующих флотами США, Болгарии, Турции, Франции, а также представителей НАТО и морских сил других стран, включая Эстонию, Швецию, Грецию, Италию и Японию. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.



Мина в Черном море. Фото из открытых источников

Основной темой конференции было обеспечение противоминной безопасности в Черном море. Вицеадмирал Неижпапа провел двусторонние встречи с ключевыми военными лидерами, в том числе с командующим Шестого флота США вицеадмиралом Томасом Иши и командующим ВМС Болгарии контрадмиралом Кириллом Михайловым. Обсуждения касались безопасности Украины и укрепления сотрудничества с партнерами в рамках коалиции по улучшению морских возможностей Украины.

Неижпапа подчеркнул, что без привлечения Украины к усилиям по обеспечению минной безопасности в Черном море эффективность будет ограничена. В ближайшем будущем Украина усилит свои противоминные возможности благодаря пяти новым противоменным кораблям и трем катерам, автономным системам и специалистам по подводному разминированию. Вицеадмирал подчеркнул, что эти усилия будут направлены на успешное проведение масштабной противоминной операции под эгидой НАТО, чтобы сделать Черное море свободным и безопасным для всех.

Напомним, 1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море для повышения безопасности судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.

