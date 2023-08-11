В ООН потрясены ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье

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Кравцев Сергей
Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун осуждает российскую ракетную атаку по Запорожью 10 августа, в результате которой поврежден отель "Reikartz", где не раз останавливались сотрудники ООН. Как передает портал "Комментарии", заявление Дениза Брауна появилось на сайте ООН – Украина.
Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников
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Она добавила, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, "достигло невероятных объемов" – и они являются нарушением международного гуманитарного права.
Прдставитель ООН призвала Россию "во имя человечности" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине.
Отметим, вечером 10 августа российские войска ударили по Запорожью, повредили объект гражданской инфраструктуры, по меньшей мере 1 человек погиб и 16 человек были ранены.
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