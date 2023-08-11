В ООН потрясены ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье

Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун осуждает российскую ракетную атаку по Запорожью 10 августа, в результате которой поврежден отель "Reikartz", где не раз останавливались сотрудники ООН. Как передает портал "Комментарии", заявление Дениза Брауна появилось на сайте ООН – Украина.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

"Я потрясена известием, что отель, который часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", — отметила Браун.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Она добавила, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, "достигло невероятных объемов" – и они являются нарушением международного гуманитарного права.

Прдставитель ООН призвала Россию "во имя человечности" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине.

Отметим, вечером 10 августа российские войска ударили по Запорожью, повредили объект гражданской инфраструктуры, по меньшей мере 1 человек погиб и 16 человек были ранены.

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский прокомментировал повторный ракетный удар по Запорожью.







