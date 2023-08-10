Зеленский прокомментировал повторный ракетный удар по Запорожью

В результате сегодняшнего ракетного удара по Запорожью погиб один человек, 9 получили ранения. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко. Судя по фото, опубликованным Запорожской ОВА и видео на телеграмм-канале президента Украины, "прилет" был в одну из гостиниц, расположенную у Центрального пляжа города.

Последствия российского ракетного удара. Фото - Запорожская ОВА

Ракетный удар прокомментировал президент Украины.

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"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию загорелся пожар. По состоянию на данный момент, известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей. Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, идет вперед и ведет за собой, освобождающий нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуацию также прокомментировал министр МВД.

— Очередной вечер российского террора в Запорожье. Ракетные удары по гражданской инфраструктуре унесли жизнь женщины. Еще 9 человек травмированы. Один из них в тяжелом состоянии. Спасатели оперативно потушили пожар, возникший на месте прилета. Вместе с полицейскими чрезвычайники осматривают помещение и помогают людям выйти из разбитого здания. Продолжаем работать и спасать, – написал Игорь Клименко.

Напомним, что вчера российской ракетой в Запорожье были убиты три человека, из которых двое 19-ти и 21-летняя девушки. Удар был нанесен по храму Петра и Павла ПЦУ.

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