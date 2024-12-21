В ООН озвучили новые ужасающие цифры: сколько гражданских Россия убила в Украине

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Кравцев Сергей
Организация Объединенных Наций с февраля 2022 года официально зафиксировала гибель более 12,3 тысячи человек в Украине в результате российской агрессии, а также более 27,8 тысячи раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
ООН. Фото: из открытых источников
Чиновница отметила, больше всего потерь среди гражданского населения вызвано применением Россией оружия дальнего действия. В ноябре такие атаки стали причиной около 42% погибших и раненых – это существенно больше, чем в предыдущие месяцы.
Кроме того, Накамицу привела данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за 2024 год. С 1 января по 30 ноября в результате применения авиационных бомб погиб 341 мирный житель, а 1803 человека получили ранения. Эти показатели втрое и в шесть раз превышают прошлогодние цифры.
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