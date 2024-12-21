В ООН озвучили новые ужасающие цифры: сколько гражданских Россия убила в Украине

Организация Объединенных Наций с февраля 2022 года официально зафиксировала гибель более 12,3 тысячи человек в Украине в результате российской агрессии, а также более 27,8 тысячи раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

ООН. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, больше всего потерь среди гражданского населения вызвано применением Россией оружия дальнего действия. В ноябре такие атаки стали причиной около 42% погибших и раненых – это существенно больше, чем в предыдущие месяцы.

Кроме того, Накамицу привела данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за 2024 год. С 1 января по 30 ноября в результате применения авиационных бомб погиб 341 мирный житель, а 1803 человека получили ранения. Эти показатели втрое и в шесть раз превышают прошлогодние цифры.

"За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц", – отметили в ООН.

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