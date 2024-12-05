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У Путина все еще боятся бандеровцев: в ООН выдали новую дичь об Украине

Небензя выдал в ООН новую историю о бандеровцах

5 декабря 2024, 08:20
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Кравцев Сергей

Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя озвучил новую пропагандистскую историю об "украинских нацистах". Как передает портал "Комментарии", в ходе заседания Организации Объединенных Наций, на котором обсуждались российские преступления против детей в Украине, представитель РФ заявил, что жители одного из украинских поселков якобы жаловались ему на бандеровцев. 

У Путина все еще боятся бандеровцев: в ООН выдали новую дичь об Украине

Василий Небензя. Фото: из открытых источников

"В обычном украинском селе, где все жители говорят на русском, а на заработки ездят в Россию, селят двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами", – отметил Василий Небензя.

Стоит отметить, что подобные заявления из уст Постпреда РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций – обычная практика. Он уже неоднократно рассказывал абсурдные истории об украинцах. Например, российский дипломат заверял другие страны, что Украина применяет на фронте "боевых комаров", а также обвинял ВСУ в создании "подобия концентрационных лагерей" в Курской области. Интересно, что россияне понимают, что никто в мире не относится всерьез к их абсурдным заявлениям, но все равно продолжают их озвучивать.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления российской агрессии против Украины Совет Безопасности ООН 27 ноября провел заседание, инициированное Украиной. Ключевыми темами стало использование Россией баллистической ракеты средней дальности для атаки на Днепр 21 ноября и привлечения военных сил Северной Кореи в войне. Большинство участников заседания осудили действия Москвы, отмечая угрозы региональной и международной безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – пропагандисты РФ выдали Варшаву за Винницу: в чем обвинили украинцев.




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