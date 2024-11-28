Заседание Совбеза: как ООН отреагировали на атаку РФ по Днепру и привлечение войск КНДР к войне

На фоне усиления российской агрессии против Украины Совет Безопасности ООН 27 ноября провел заседание, инициированное Украиной. Ключевыми темами стало использование Россией баллистической ракеты средней дальности для атаки на Днепр 21 ноября и привлечения военных сил Северной Кореи в войне. Большинство участников заседания осудили действия Москвы, отмечая угрозы региональной и международной безопасности.

Заседание Совбеза ООН. Фото из открытых источников

На заседании внимание привлекли не только ракетные удары РФ, но и новый уровень поддержки со стороны КНДР, что, по словам представителей стран-партнеров Украины, является попыткой "интернационализировать" конфликт.

Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря ООН, в своем выступлении подчеркнул, что использование баллистических ракет является "опасным шагом к эскалации".

Украина четко заявила, что привлечение КНДР к войне на стороне России представляет прямую угрозу как региональному, так и глобальному миру.

Позиция России на заседании еще раз продемонстрировала ее намерение использовать Совет Безопасности для распространения дезинформации и угроз. Представитель путинского режима высказал обвинение в адрес Украины и ее партнеров, что вызвало осуждение со стороны большинства членов Совбеза.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество не поддаваться ядерному шантажу Москвы. По его словам, только более жесткие санкции и усиление военной помощи могут вынудить Кремль прекратить агрессию.

Украина также четко заявила, что ее удары по военным объектам являются законной самообороной, подтвержденной статьей 51 Устава ООН, и не могут рассматриваться как эскалация войны.

Украина отметила, что будет и дальше использовать все инструменты ООН для достижения справедливого и стабильного мира на основе международного права. Стратегия Киева основывается на реализации Формулы мира, поддерживаемой Генеральной Ассамблеей ООН.

Напомним, Андрей Сибига, Министр иностранных дел Украины, озвучил концепцию достижения "мира через силу" во время выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Участники дискуссии обсудили глобальные вызовы, стоящие перед Украиной и миром. Министр отметил важность решительных действий, в частности в сфере коллективной обороны, чтобы обеспечить победу Украины и укрепить международный порядок.