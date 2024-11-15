Пропагандисты РФ выдали Варшаву за Винницу: в чем обвинили украинцев

Российские пропагандисты каждый раз придумывают все более циничные фейки о ситуации в Украине. Очередным фейком является информация о переоборудовании храма в Виннице в ночной клуб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций.

Фото портал "Комментарии"

"Вот кадры из Винницы, где в ночной клуб превратили здание храма, которое захватили в канонической Украинской православной церкви. В священном месте светомузыка, танцы, пылают файеры, но никого из присутствующих это противоречие ничуть не смущает”, – так подают фейк в России.

Чтобы подтвердить эту информацию, показали кадры, на которых толпа танцует в каком-то здании.

“Фейк оказался настолько диким, что его опровергла сама Винницкая епархия УПЦ, которая заявила: “Эта информация полностью придумана и не соответствует действительности, поскольку в городе нет храмов Украинской православной церкви с подобной внутренней архитектурой… Все наши храмы продолжают выполнять свою миссию как место молитвы и духовной жизни наших верующих. Никаких мер развлекательного характера у них не проводится”, — сообщили в Центре.

В ходе проверки оказалось, что этим храмом на самом деле оказался ночной клуб Room 13, расположенный в Варшаве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда придумывает разнообразные фейки. К примеру, ранее заявляли, что ВСУ используют гражданских как живой щит в Курской области. Информация о том, что украинские военные прикрывают свою технику гражданским населением курской области. Это распространяют русские СМИ.

Детальнее о ситуации в Курской области, читайте по ссылке.



