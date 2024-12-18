Генассамблея ООН приняла резолюцию по войне России против Украины: 14 стран голосовали против

Генеральная ассамблея ООН 17 декабря приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины". По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кисилицы, эта резолюция направлена на сосредоточение внимания Генассамблеи на "тяжелой ситуации с правами человека и обеспечить базовую защиту для тех, кто особенно страдает".

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Резолюцию о правах человека на оккупированных территориях Украины поддержала 81 страна. Еще 80 воздержались от голосования. 14 стран проголосовали против: Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Северная Корея, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Зимбабве и Судан. Большинство стран голосовавших против, имеют тесные политические или экономические связи с Россией.





Голосование в ООН по резолюции о правах человека на оккупированных территориях Украины

"Им все равно, военный ты или гражданский — главное, чтобы ты был украинцем, а значит, в их глазах, ты заслуживаешь смерти", — процитировал Кислица жительницу Рубежного, которая рассказала об опыте жизни под оккупацией РФ.

Представитель Украины при ООН подчеркивает, что это не единичные случаи. По его словам, этой украинке удалось сбежать на контролируемую Украиной территорией, однако ее свидетельства показывают жестокую реальность, в которой живут миллионы украинцев на оккупированных территориях.

Кислица указал на многочисленные отчеты ООН и выводы других международных наблюдателей, задокументировавших умышленное совершение Россией военных преступлений, в том числе казни без судопроизводства, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также бесчеловечное обращение с гражданскими задержанными и военнопленными.

"Эти жестокости не являются случайными актами насилия, а частью просчитанной и систематической политики, направленной на уничтожение украинской идентичности — уничтожение культурных и исторических признаков и в то же время насильственной индоктринации оставшихся", — добавил Кислица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек ООН подверг критике деятельность Совбеза ООН и сделал заявление о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Совбезе ООН РФ заявила о готовности вступать в переговоры.