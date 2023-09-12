В ООН озвучили число жертв среди мирного населения Украины за время полномасштабной войны

В Украине с начала полномасштабной военной агрессии России уже погибло более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Данные включают зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года.

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Так, в этот период УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения в стране: 9 614 были убиты, 17 535 были ранены.

За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ОО,Н составило 292 человека. Среди них: 55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен), и 237 получили ранения (101 мужчина, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых — неизвестен).

При этом в УВКПЧ обращают внимание, что фактические цифры — значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

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