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В ООН ответили на российский фейк о биологическом оружии в Украине

Дипломаты считают, что Россия распространяет пропаганду

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Представители ООН не нашли доказательств наличия биологического оружия в Украине или разработки подобного оружия. Данную информацию активно распространяют российские пропагандисты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на сайте ООН.

В ООН ответили на российский фейк о биологическом оружии в Украине

По информации верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу, организация не видела доказательств наличия биологического оружия в Украине.

Кроме того, посол США Линда Томас-Гринфилд и вовсе назвала инициированный Россией брифинг Совбеза ООН по якобы разработке биологического оружия в Украине "колоссальной тратой времени". Дипломат заявила, что встречу проводили для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", — подытожил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — валдайская речь Путина: о чем она говорит – ожидать ли изменений в войне против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — традиционное обращение президента Украины Владимира Зеленского в этот раз было опубликовано в полночь. И не случайно. Ведь именно сегодня, 28 октября, Украина отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По этому поводу глава государства провел параллели между гитлеровскими нацистами и путинскими рашистами, подчеркнув, что украинцев не сломали первые, не одолеют и вторые. Почему так получилось, что украинцы и россияне, вместе бившиеся против гитлеровской Германии, теперь сражаются друг с другом? Как вирус нацизма и заветы Геббельса стали сутью нынешней России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2022/10/un-still-sees-no-sign-biological-weapons-ukraine
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