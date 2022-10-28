В ООН ответили на российский фейк о биологическом оружии в Украине

Представители ООН не нашли доказательств наличия биологического оружия в Украине или разработки подобного оружия. Данную информацию активно распространяют российские пропагандисты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на сайте ООН.

По информации верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу, организация не видела доказательств наличия биологического оружия в Украине.

Кроме того, посол США Линда Томас-Гринфилд и вовсе назвала инициированный Россией брифинг Совбеза ООН по якобы разработке биологического оружия в Украине "колоссальной тратой времени". Дипломат заявила, что встречу проводили для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", — подытожил дипломат.

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Также издание "Комментарии" сообщало — традиционное обращение президента Украины Владимира Зеленского в этот раз было опубликовано в полночь. И не случайно. Ведь именно сегодня, 28 октября, Украина отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По этому поводу глава государства провел параллели между гитлеровскими нацистами и путинскими рашистами, подчеркнув, что украинцев не сломали первые, не одолеют и вторые. Почему так получилось, что украинцы и россияне, вместе бившиеся против гитлеровской Германии, теперь сражаются друг с другом? Как вирус нацизма и заветы Геббельса стали сутью нынешней России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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