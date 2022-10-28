От общей победы над нацизмом ничего не осталось: во что превратилась РФ – какой прогноз на будущее

Традиционное обращение президента Украины Владимира Зеленского в этот раз было опубликовано в полночь. И не случайно. Ведь именно сегодня, 28 октября, Украина отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По этому поводу глава государства провел параллели между гитлеровскими нацистами и путинскими рашистами, подчеркнув, что украинцев не сломали первые, не одолеют и вторые. Почему так получилось, что украинцы и россияне, вместе бившиеся против гитлеровской Германии, теперь сражаются друг с другом? Как вирус нацизма и заветы Геббельса стали сутью нынешней России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия застряла в XIX веке, живет в старых парадигмах

Политический эксперт Валентин Гайдай рассуждает так:

"Нацизм в прошлом веке стал проблемой всего человечества. Против него боролся весь цивилизованный мир. Была широкая антигитлеровская коалиция, в которую входил и СССР. А так как Украина и Россия были тогда частью Советского Союза – у нас были общие вызовы. И мы отвечали на них совместно. Сейчас всё иначе. Если, к примеру, будет война Таджикистана (также входящего некогда в СССР) и афганских талибов – это вряд ли станет нас касаться. Как и другие конфликты на постсоветском пространстве, напрямую не затрагивающие Украину".

По мнению эксперта, такой феномен как рашизм, российский фашизм, появился в РФ потому, что та не избавилась от вируса империализма.

"Она застряла в XIX веке, живет в старых парадигмах, считая, что до сих пор что-то решают пушки, большая армия, что можно безнаказанно захватывать чужие территории. И пока передовые страны думают о том, как колонизировать Марс, разрабатывают нанотехнологии, Россия осталась в прошлом", – подчеркивает Валентин Гайдай.

Он уверен, что Путина было достаточно времени и ресурсов, чтобы построить передовую державу восточно-европейского региона, сделав Россию хотя бы региональным лидером.

"Но путинский режим предпочел вкладывать деньги не в экономику, науку, интеллект, технологии, а – в пропаганду, вмешательство во внутренние дела соседних стран, в вооруженные силы (где эти средства немало раскрадывались, как показала эта война). Дело в имперской идеологии. От которой Россия не отошла", – констатирует эксперт.

Путинский режим является продолжателем фашистских идей, которыми в ХХ веке болели Италия, Испания, Германии

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко призывает понимать, что украинцы как нация во время Второй мировой боролись с нацизмом не только в составе Красной (позже Советской) Армии. Часть была и в Украинской повстанческой армии (УПА).

"Некоторые представители УПА сотрудничали с фашистами, но большинство воевали как против СССР, так и против фашистской Германии, – отмечает эксперт. – Кроме того, не надо ставить знак равенств между советской Россией и нынешним режимом в Кремле. Путинский Кремль создал идеологию рашизма, которая выкристаллизовалась в 2005 году, взяв элементы истории советской Росси, в общем СССР, а также времен Российской империи и так далее".

По мнению Игорь Чаленко, путинский режим не тождественен тому, с которым мы боролись бок о бок против нацистской Германии. По сути, он является как раз таки продолжателем фашистских идей, которыми в ХХ веке болели Италия, Испания, Германии. Нынешняя Россия, продолжает эксперт, – это новое видение идей верховенств нации, одного народа над другими, прикрываясь советским прошлым.

Но на самом деле – именно нынешняя Россия представляет аналог такой политики, относясь к бывшим республиками СССР как к своим вассалам. И когда независимые государства начинают вести политику, с которой не согласна Москва, РФ направляет все силы, чтобы придушить такие действия. Но Украина, благодаря своей силе, государственности, гражданскому обществу, помощи со стороны зарубежных партнеров, может противостоять – и противостоит таким усилиям агрессора". "В свою очередь, украинцы – миролюбивая демократическая нация, которая не приемлет тоталитаризма, которая всю свою историю боролось за свободу и независимость против разных врагов, вызывает жесткое не восприятие у режимов, подобного путинскому, – акцентирует Игорь Чаленко. – Путин вчера в Валдае критиковал Запад за якобы политику неоколониализма

Мы выгнали врага со своей территории в 1944, окончательно победили в 1945, победим и теперь

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркивает, что в прошлом веке, действительно, была общая победа над нацизмом всех, кто тогда входил в СССР. Но если украинцы после 1991 года празднуют ту победу в рамках постсоветского нарратива, то россияне из этого сотворили миф, пытаясь представить победу над гитлеровской Германией и ее союзниками чуть ли не как лично свою, российскую, победу.

"И лозунги типа "можем повторить", "победили тогда — победим и сейчас" стали неким фетишем. Постоянные воспевания смертей, хождение с фотографиями дедов не имеет ничего общего с тем, как вспоминают ужасы той войны в цивилизованном мире. И Россия сейчас напоминает Третий рейх куда больше, чем любая тирания мира", – подчеркивает эксперт.

По мнению Николай Мельника, соответствующее выступление Зеленского направлено, прежде всего, на украинское население с классического юго-востока, категорию 35+...

"Он разбивает миф, что победа над нацизмом является исключительно победой россиян. Специально актуализирует участие Украины в той войне, – поясняет эксперт. – И то, что нацисткой державой сейчас является именно Россия, а наше дело благородное — мы выгнали врага со своей территории в 1944, окончательно победили в 1945, победим и теперь".

Читайте также на портале "Комментарии" — валдайская речь Путина: о чем она говорит – ожидать ли изминений в войне против Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!