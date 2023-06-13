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В ООН отреагировали на российскую ракетную атаку по Кривому Рогу

Координатор гуманитарных вопросов ООН обвинила Россию в атаках по гражданским объектам.

сегодня, 14:10
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Автор:

Slava Kot

Координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун резко осудила утреннюю атаку россиян на Кривой Рог. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter OCHA Ukraine.

В ООН отреагировали на российскую ракетную атаку по Кривому Рогу

Разрушен дом в результате российской атаки. Фото из открытых источников

Дениз Браун указала, что российская агрессия еще раз принесла страдания для украинского народа. По последним сообщениям от начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в результате утренней атаки по Кривому Рогу количество погибших возросло до 10 человек.


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"Международное гуманитарное право четко: гражданские лица и гражданская инфраструктура не цель!" — указывает координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун.

За день до российских ударов по Кривому Рогу Владимир Путин обвинил Украину в атаках по гражданским объектам России. Президент РФ заявил, что не видит "никакой логики" в таких действиях и указал, что это не имеет никакого военного смысла.

Несмотря на заявления российского президента в Украине ООН зафиксировала более 18 тыс. гражданских, погибших из-за российской агрессии по состоянию на май 2023 года. Кроме того, 6 745 человек были убиты на территории, контролируемой Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин заявил о сложном времени для Российской Федерации на мероприятиях по празднованию Дня России.

Также "Комментарии" писали об одном из соратников Путина, который был найден мертвым в подвале московского дома. 58-летнего депутата от партии "Единая Россия" убил смотритель за домом российского политика. Во время нападения на российского депутата пострадала и его женщина, находящаяся в больнице с ножевыми ранениями.



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Источник: https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1668501632340881409
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