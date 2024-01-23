В ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине

23 января Россия атаковала Украину комбинированным ракетным ударом, в частности, применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. На очередной случай российской агрессии отреагировала координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Дениз Браун.



Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. Фото из открытых источников

Представитель ООН Дениз Браун сама убедилась, как российские атаки влияют на всех украинцев.

"Сегодня утром я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, дети готовились к школе, когда наши дома начали содрогаться от волны воздушных ударов по украинской столице", — сообщила Браун.

По ее словам, российские ракеты повредили жилые дома рядом с офисом ООН в Киеве. Кроме ударов по Киеву сотрудники ООН также рассказали о последствиях атаки по Харькову. В городе работают спасатели, пытающиеся достать людей из-под завалов жилого дома, куда попала российская ракета. Также разрушения подверглись и другие регионы Украины, в том числе и Днепропетровская область.

"Эти удары являются еще одним горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение РФ наносит миллионам людей в Украине. Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться", — осуждает российскую ракетную атаку Дениз Браун.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный назвал количество ракет, которые удалось уничтожить. По его словам, в воздушном пространстве Украины находилась 41 цель из которых ликвидировали 21.

Также "Комментарии" писали, что при просмотре российского контента украинцы наполняют бюджет России на миллионы долларов, которые Путин использует на войне в Украине. Таким образом Россия дополнительно получила 5 млн долларов, или же 10 тыс. дронов.