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В ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине

Гуманитарная координатор ООН Дениз Браун осудила российский ракетный удар по Украине.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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23 января Россия атаковала Украину комбинированным ракетным ударом, в частности, применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. На очередной случай российской агрессии отреагировала координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Дениз Браун.

В ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. Фото из открытых источников

Представитель ООН Дениз Браун сама убедилась, как российские атаки влияют на всех украинцев.

"Сегодня утром я пила кофе дома в Киеве, мои соседи собирались на работу, дети готовились к школе, когда наши дома начали содрогаться от волны воздушных ударов по украинской столице", — сообщила Браун.

По ее словам, российские ракеты повредили жилые дома рядом с офисом ООН в Киеве. Кроме ударов по Киеву сотрудники ООН также рассказали о последствиях атаки по Харькову. В городе работают спасатели, пытающиеся достать людей из-под завалов жилого дома, куда попала российская ракета. Также разрушения подверглись и другие регионы Украины, в том числе и Днепропетровская область.

"Эти удары являются еще одним горьким напоминанием о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение РФ наносит миллионам людей в Украине. Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться", — осуждает российскую ракетную атаку Дениз Браун.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный назвал количество ракет, которые удалось уничтожить. По его словам, в воздушном пространстве Украины находилась 41 цель из которых ликвидировали 21.

Также "Комментарии" писали, что при просмотре российского контента украинцы наполняют бюджет России на миллионы долларов, которые Путин использует на войне в Украине. Таким образом Россия дополнительно получила 5 млн долларов, или же 10 тыс. дронов.



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Источник: https://ukraine.un.org/uk/258496-%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5
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Обсуждения

Степан

сегодня, 15:16

Всі вже зрозуміли що таке ООН, )) це бездієва та безтолкова організація яка ні на що неможе вплинути, а її реакція на події в Україні виглядає як просто пук у повітря десь серед степу))


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