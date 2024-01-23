В ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине

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Slava Kot
23 января Россия атаковала Украину комбинированным ракетным ударом, в частности, применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. На очередной случай российской агрессии отреагировала координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Дениз Браун.
Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. Фото из открытых источников
Представитель ООН Дениз Браун сама убедилась, как российские атаки влияют на всех украинцев.
По ее словам, российские ракеты повредили жилые дома рядом с офисом ООН в Киеве. Кроме ударов по Киеву сотрудники ООН также рассказали о последствиях атаки по Харькову. В городе работают спасатели, пытающиеся достать людей из-под завалов жилого дома, куда попала российская ракета. Также разрушения подверглись и другие регионы Украины, в том числе и Днепропетровская область.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный назвал количество ракет, которые удалось уничтожить. По его словам, в воздушном пространстве Украины находилась 41 цель из которых ликвидировали 21.
Также "Комментарии" писали, что при просмотре российского контента украинцы наполняют бюджет России на миллионы долларов, которые Путин использует на войне в Украине. Таким образом Россия дополнительно получила 5 млн долларов, или же 10 тыс. дронов.
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Степан
сегодня, 15:16
Всі вже зрозуміли що таке ООН, )) це бездієва та безтолкова організація яка ні на що неможе вплинути, а її реакція на події в Україні виглядає як просто пук у повітря десь серед степу))