В ООН объяснили, может ли Украина мобилизовать украинских беженцев из-за границы

Украина имеет право мобилизовать украинских беженцев призывного возраста, которые находятся за границей. Об этом заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер.



Может ли Украина мобилизовать беженцев. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Женеве Филипп Леклер, занимающийся правами беженцев в Европе, объяснил ситуацию относительно возможности мобилизовать находящихся в других странах украинских беженцев.

"Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за рубежом беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите", — заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе.

По словам Филиппа Леклера, мобилизацию за границей не следует воспринимать как преследование украинских беженцев. Однако комиссар ООН по правам беженцев добавил, что беженцы из Украины имеют право на отказ от службы.

Также ситуацию с мобилизацией украинских беженцев прокомментировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявивший, что беженцы из Украины имеют право на защиту.

"Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны выполнять свои обязательства согласно законодательству о беженцах", — сказал Гутерриш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ответили, будут ли депортировать украинских беженцев на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который рассказал, как нужно наказать мужчин призывного возраста, уехавших за границу во время войны и избегающих мобилизации в Украине.