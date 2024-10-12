В ООН назвали самый трагический месяц для Украины: когда было больше всего жертв среди гражданских

В сентябре в Украине из-за российских ударов погибло по меньшей мере 208 гражданских людей и 1 220 получили ранения, "что стало месяцем с наибольшим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в ежемесячном отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В организации заявили, что 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли 9 детей и 76 получили ранения.

"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", — отмечается в отчете.

При этом тенденция на увеличение количества жертв среди гражданских была замечена мониторингом еще в июле. Там констатировали, что в сентябре, уже третий месяц подряд, количество жертв среди гражданского населения было выше, чем во все другие месяцы, начиная с октября 2022 года.

В ООН добавили, что "подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре по-прежнему произошли на территории, подконтрольной Украине".

"По меньшей мере 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной РФ)", — сказано в отчете.

В ООН подчеркнули, что российские военные регулярно из различных видов вооружения – ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО — атакуют украинские регионы.

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