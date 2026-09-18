В октябре начнется ад: что Путин на самом деле готовит Киеву

Западные медиа обращают внимание на усиление российской воздушной кампании против Киева, сообщают, что якобы в октябре Путин устроит "ад" для столицы Украины. Также отмечают, что цель Кремля – уничтожить город. Искусственный интеллект проанализировал, сможет ли Путин уничтожить город и на что будет делать ставку.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что говорить о намерении буквально "стереть Киев с карты" оснований нет. В то же время Россия уже усилила удары по столице: атаки происходят день и ночь, а среди средств поражения все чаще используются реактивные дроны и ракеты.

По версии чат-бота, более реальная цель — максимально давить на столицу из-за критической инфраструктуры, энергетики, топливной системы, логистики и гражданских объектов.

Этот сценарий отчасти подтверждается и публикациями The Washington Post. Издание сообщало об ударах по энергетике и водоснабжению, а также об атаках на киевские АЗС и продовольственной инфраструктуре.

При этом ChatGPT отмечает: полное физическое уничтожение Киева потребовало бы огромных ресурсов и продолжительной кампании. Значительно более реальной угрозой является накопление повреждений, перебои со светом, теплом, водой и транспортом.

Чат-бот Gemini также не считает полное уничтожение Киева реалистическим сценарием. По мнению чат-бота, ставка может делаться на своеобразное "технологическо-психологическое удушение" столицы.

Он выделяет три главных направления: удары по ТЭЦ, подстанциям и водоканалам, истощение запасов украинского ПВО и создание максимального давления на власть из-за ухудшения условий жизни населения.

То есть главная цель, по этой версии, – не снести все дома, а сделать жизнь в Киеве настолько сложной, чтобы люди были вынуждены уезжать, а власти получали дополнительное давление.

Чат-бот Grok также исключает сценарий полного физического уничтожения столицы. Он обращает внимание на другое: Россия может пытаться превратить Киев в город с постоянными перебоями электричества, воды и работы критической инфраструктуры.

По оценке чат-бота, логика ударов по гражданской инфраструктуре уже проявлялась раньше, а Киев остается особенно важной целью из-за его символического и политического значения.

В то же время Grok считает, что полное разрушение многомиллионного города требовало бы от России колоссальных ресурсов и времени.

Все три чат-бота сходятся в одном: доказательств плана буквально уничтожить Киев нет. В то же время они видят реальный риск системных ударов по энергетике, воде, топливу и другим критическим объектам.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше говорит о постепенном накоплении разрушений, Gemini – о попытке создать коммунальный и психологический коллапс, а Grok – о превращении столицы в город с постоянными перебоями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может повлечь за собой настоящий коллапс в столице.



