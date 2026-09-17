Путін готує жахливий сценарій Києву: це спричинить повний колапс у столиці

Росія декілька днів поспіль атакувала АЗС у Києві — було декілька влучань у різних районах столиці.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак зауважив, що у Києві були атаковані здебільшого заправки, які належать українському монополісту — державній компанії "Укрнафта". Експерт пояснив, щонайменше одна з цих заправок раніше, належала мережі Glusco (власність Віктора Медведчука), ще п'ять належали компанії Shell (теж є інвестиції від РФ). Ступак пояснив, що ці заправки були націоналізовані та потрапили до складу українського гіганта “Укрнафта”. За словами експерта, прослідковується думка, що це ніби як помста з боку колишніх власників.

“Основна мета — це позбавити українців палива. Інша справа, що АЗС відновлюються. Близько 80% АЗС відновлюється, але створюється напруга. Коли з'являються дрони в повітрі, заправки перестають працювати, заправитися неможливо — паливо ані в бак, ані в каністру не можна взяти. Якщо буде потреба, приміром, у листопаді, грудні заправити швидко генератор, а є повітряна тривога, заправки не працюють, буде дійсно колапс”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська значно посилили обстріли України — під постійними балістичними та дроновими атаками перебуває і столиця України. В Раді зазначають, що Києву потрібно дати статус прифронтового міста, а Київській області — прифронтової території. Народний депутат Сергій Демченко заявив, що він, як правник, взагалі не вважає, що в Україні воєнний стан. За його словами, потрібно вводити стан війни.



