У жовтні розпочнеться пекло: що Путін насправді готує Києву

Західні медіа звертають увагу на посилення російської повітряної кампанії проти Києва, повідомляють, що нібито у жовтні Путін влаштує “пекло” для столиці України. Також зазначають, що мета Кремля — знищити місто. Штучний інтелект проаналізував, чи зможе Путін знищити місто та на що робитиме ставку.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що говорити про намір буквально “стерти Київ із карти” підстав немає. Водночас Росія вже посилила удари по столиці: атаки відбуваються вдень і вночі, а серед засобів ураження дедалі частіше використовуються реактивні дрони та ракети.

За версією чат-бота, реальніша мета — максимально тиснути на столицю через критичну інфраструктуру, енергетику, паливну систему, логістику та цивільні об’єкти.

Цей сценарій частково підтверджується і публікаціями The Washington Post. Видання повідомляло про удари по енергетиці та водопостачанню, а також про атаки на київські АЗС і продовольчу інфраструктуру.

При цьому ChatGPT наголошує: повне фізичне знищення Києва потребувало б величезних ресурсів і тривалої кампанії. Значно реальнішою загрозою є накопичення пошкоджень, перебої зі світлом, теплом, водою та транспортом.

Чат-бот Gemini також не вважає повне знищення Києва реалістичним сценарієм. На думку чат-бота, ставка може робитися на своєрідне “технологічно-психологічне задушення” столиці.

Він виділяє три головні напрямки: удари по ТЕЦ, підстанціях та водоканалах, виснаження запасів української ППО і створення максимального тиску на владу через погіршення умов життя населення.

Тобто головна мета, за цією версією, — не знести всі будинки, а зробити життя в Києві настільки складним, щоб люди були змушені виїжджати, а влада отримувала додатковий тиск.

Чат-бот Grok також відкидає сценарій повного фізичного знищення столиці. Він звертає увагу на інше: Росія може намагатися перетворити Київ на місто з постійними перебоями електрики, води та роботи критичної інфраструктури.

За оцінкою чат-бота, логіка ударів по цивільній інфраструктурі вже проявлялася раніше, а Київ залишається особливо важливою ціллю через його символічне та політичне значення.

Водночас Grok вважає, що повне руйнування багатомільйонного міста вимагало б від росії колосальних ресурсів і часу.

Усі три чат-боти сходяться в одному: доказів плану буквально знищити Київ немає. Натомість вони бачать реальний ризик системних ударів по енергетиці, воді, паливу та інших критичних об’єктах.

Різниця — в акцентах. ChatGPT більше говорить про поступове накопичення руйнувань, Gemini — про спробу створити комунальний та психологічний колапс, а Grok — про перетворення столиці на місто з постійними перебоями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може спричинити справжній колапс у столиці.



