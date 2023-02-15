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В окружении Путина уже не верят в победу в войне: подробности от «Reuters»

Российский диктатор Путин готовится к длительной войне, но в России не верят в победу

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России, как и прежде, считает, что российская армия еще способна оккупировать всю Украину, добыв победу в войне. Хозяин Кремля делает ставку на длительную войну. Вот только в российские элиты все чаще задумываются о последствия такой войны и уже не верят в то, что России удастся достичь поставленных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

В окружении Путина уже не верят в победу в войне: подробности от «Reuters»

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что российский диктатор стал рассматривает войну "как переломный момент" и возможность "проучить" США, дать новый импульс для возрождения России после распада СССР.


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Российский источник заявил изданию, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными, а потери не оправдывают оккупированных территорий.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", — отметил собеседник.

При этом многие представители российской элиты разделяют такую точку зрения. В то же время, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. И учитывая подавление любого общественного инакомыслия, диктатору не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.

Reuters также отмечает, что в России опасаются экономических последствий вторжения России в Украину.

"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", — сказал высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Собеседник отметил, что РФ находится в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации, но он считает, что война будет продолжаться "очень долго".

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-secure-power-sets-stage-long-draining-war-2023-02-15/
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