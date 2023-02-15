В окружении Путина уже не верят в победу в войне: подробности от «Reuters»

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Кравцев Сергей
Президент России, как и прежде, считает, что российская армия еще способна оккупировать всю Украину, добыв победу в войне. Хозяин Кремля делает ставку на длительную войну. Вот только в российские элиты все чаще задумываются о последствия такой войны и уже не верят в то, что России удастся достичь поставленных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Издание отмечает, что российский диктатор стал рассматривает войну "как переломный момент" и возможность "проучить" США, дать новый импульс для возрождения России после распада СССР.
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Российский источник заявил изданию, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными, а потери не оправдывают оккупированных территорий.
При этом многие представители российской элиты разделяют такую точку зрения. В то же время, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. И учитывая подавление любого общественного инакомыслия, диктатору не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.
Reuters также отмечает, что в России опасаются экономических последствий вторжения России в Украину.
Собеседник отметил, что РФ находится в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации, но он считает, что война будет продолжаться "очень долго".
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