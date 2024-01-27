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В оккупированных регионах формируют "отряды Путина": какова их цель

На оккупированных территориях создают специальные "отряды" для агитации за российского диктатора

сегодня, 19:02
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Запорожской области создают "отряды Путина", которые накануне так называемых выборов президента РФ будут агитировать за российского диктатора. Об этом пишет в Telegram мелитопольский председатель Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

В оккупированных регионах формируют "отряды Путина": какова их цель

В оккупации усиливают пропаганду за Путина. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, активисты так называемых "отрядов Путина" будут рассказывать на камеру, как плохо жилось в Украине, и будут проводить открытую агитацию за диктатора РФ Владимира Путина.

Он отметил, что российские пропагандисты преследуют цель "разбудить" историческую память старшего поколения тезисами о ностальгии по СССР, а также будут обещать "великое будущее" оккупированным территориям исключительно под руководством действующего российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4457
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