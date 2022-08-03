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В оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв, а затем начался пожар - что известно (ВИДЕО)

В Макеевке произошел взрыв на нефтебазе

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Макеевка (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв, а затем начался пожар - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, сегодня ночью (3 августа) в Макеевке прогремел взрыв на нефтебазе. 

"Ночью произошло "файер шоу" на концерте Дядюшки "Ленд Лиза", который проходил на нефтебазе в оккупированной Макеевке, которую орки использовали для хранения "не ГСМ, а подушек и одеял, в рамках гумпомощи". Горело и пылало ясно и долго. Где-то далеко от отчаяния завыло стадо недозаправленных орков", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть сильный пожар, который озарил небо над городом. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск "Северного потока-2". Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа. 

Читайте также о том, что Кремль отреагировал на предложение Байдена о переговорах. В МИД России не стали отвергать предложение переговоров с США, но ждут официального предложения. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Мы смогли разоблачить блеф Путина": Шольц сделал заявление о газовом шантаже РФ. Шольц сказал, что считает неоправданной критику решения правительства Трюдо о возвращении турбины, отметив, что этот шаг лишил Путина повода оправдать сокращение поставок газа в Германию и другие страны Европы. 

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город. В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2KFdQvI5l2P0OnRiOtSMv4cWJERgD-OBQq7ajEycnauGw8HY1uuia2kg0
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