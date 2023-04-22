В оккупированном Мелитополе снова утренняя «бавовна»

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля был слышен сильный взрыв. Информация по нему уточняется, сообщил в своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на информацию от местных жителей.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Утренняя "бавовна" во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города", — написал Федоров.

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По его словам, оккупанты отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя.

Городской голова отметил, что детали по взрыву сейчас уточняет.

Стоит отметить, что за последний месяц значительно участились взрывы в Мелитополе и других оккупированных Россией населенных пунктах Украины. В том же временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления, там почти ежедневно организуют подрывы коллаборантов, российских военных и вражеской техники. Также периодически поступают новости о взрывах в Мариуполе и аннексированном Россией Крыму.

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