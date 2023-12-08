В оккупированном Крыму заканчиваются силовики: какая причина

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Марьян Ощановский
Из-за полномасштабного вторжения в Украину
россияне вынуждены постоянно отправлять так называемых правоохранителей на
захваченные территории, что повлекло ощутимый дефицит силовиков во временно
оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления,
передает портал "Комментарии".
У россиян в Крыму возник дефицит силовиков. Фото из открытых источников
По данным Центра сопротивления,
недоукомплектование так называемых отделов полиции на полуострове достигает
почти 35%.
Сообщается, что причиной возникновения
значительного дефицита силовиков стали командировки на временно оккупированные
территории Запорожской и Херсонской областей, где у оккупантов также
значительный кадровый голод.
В Центре сопротивления отметили, что
многие российские силовики, которых отправили на оккупированные украинские
территории, уже погибли, защищая режим Владимира Путина.
Также сообщается, что из-за дефицита
желающих ехать на опасные территории, где идет война, враг вынужден снижать
критерии отбора силовиков, а также отправлять на Запорожье и Херсонщину
силовиков из Кубани.
Центр сопротивления подчеркнул, что каждый
российский силовик, который совершает репрессии против украинского народа,
является врагом и понесет наказание за свои преступления.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных
территориях Запорожской области россияне усилили репрессии против местных
жительниц. Российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц
оккупированных территорий, в частности обращают внимание на то, есть ли среди
их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты
пытаются выявить "диверсанток" и "террористок". Оккупантам
нужно держать в страхе местных. Именно поэтому им безразлично, из кого лепить
диверсантов.
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