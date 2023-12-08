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В оккупированном Крыму заканчиваются силовики: какая причина

В Крыму у оккупантов возник значительный дефицит силовиков

сегодня, 18:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Из-за полномасштабного вторжения в Украину россияне вынуждены постоянно отправлять так называемых правоохранителей на захваченные территории, что повлекло ощутимый дефицит силовиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

В оккупированном Крыму заканчиваются силовики: какая причина

У россиян в Крыму возник дефицит силовиков. Фото из открытых источников

По данным Центра сопротивления, недоукомплектование так называемых отделов полиции на полуострове достигает почти 35%.


Сообщается, что причиной возникновения значительного дефицита силовиков стали командировки на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, где у оккупантов также значительный кадровый голод.

В Центре сопротивления отметили, что многие российские силовики, которых отправили на оккупированные украинские территории, уже погибли, защищая режим Владимира Путина.

Также сообщается, что из-за дефицита желающих ехать на опасные территории, где идет война, враг вынужден снижать критерии отбора силовиков, а также отправлять на Запорожье и Херсонщину силовиков из Кубани.

Центр сопротивления подчеркнул, что каждый российский силовик, который совершает репрессии против украинского народа, является врагом и понесет наказание за свои преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне усилили репрессии против местных жительниц. Российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок". Оккупантам нужно держать в страхе местных. Именно поэтому им безразлично, из кого лепить диверсантов.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/u-krymu-defitsyt-politsayiv/
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